ذكرت مصادر أن آثار حروق على يد طالب وافد في إحدى المدارس الابتدائية في عرعر، قادت إلى الكشف عن قضية عنف أسري تعرض لها في منزله.
وأوضحت أن معلماً رأى آثار حروق على يد الطالب نتيجة عنف تعرض له خارج المدرسة، ما دفعه ليبلغ إدارة المدرسة بذلك.
وأضافت المصادر نفسها، بحسب “إخبارية عرعر”، أن إدارة المدرسة تأكدت من تعرض الطالب لحروق متفرقة في جسده، ليتم إبلاغ إدارة تعليم الحدود الشمالية والحماية الاجتماعية، وما زالت حالته تحت المتابعة وفق الإجراءات المتبعة.
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