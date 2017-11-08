عقدت مساء الأربعاء ١٩/٠٢/١٤٣٩ هـ في مقر النادي الجمعية العمومية لنادي السلمية الرياضي وأقرت الجمعية العمومية التنصيب الجديد مكون بـ :
محمد بن عبدالعزيز المسعود – رئيساً
محمد بن عبدالله الترفان – نائباً للرئيس
ياسر بن علي المسعود – أمين عام
صالح بن ناصر القرني – أمين الصندوق
صالح بن فهد المسعود – عضو
إبراهيم بن عبدالعزيز الجوير – عضو
ماجد بن عبدالله الترفان – عضو
محمد بن عبدالرحمن الجوير – عضو
وذلك بحضور الأستاذ فواز العتيبي مندوب اللجنة العامة لإنتخابات الأندية الرياضية وحضور مندوب مكتب الهيئة العامة للرياضة بالخرج الأستاذ فراج الدوسري .
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج