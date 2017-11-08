أكدت مصادر لـ “رويترز” اليوم (الأربعاء)، اعتقال عدد من المشتبه في ارتكابهم مخالفات، خلال الحملة التي تقوم بها السعودية على الفساد.
وذكرت المصادر، أن عدد الحسابات المصرفية المحلية المجمدة نتيجة عمليات الإيقاف بلغ أكثر من 1700 حساب، بعد أن كان 1200 حساب أمس الثلاثاء.
وقالت إن بعض الموقوفين الجدد تربطهم صلات ببعض أفراد الأسرة الحاكمة، بينما يخضع آخرون للتدقيق عبر الاتصال بهم من قبل المحققين حول أموالهم ولكنهم لم يُضبطوا بعد.
وأضافت المصادر اليوم (الأربعاء) أن عدد الأشخاص المستهدفين بالإيقاف لتورطهم في قضايا فساد يُتوقع أن يرتفع إلى المئات. وفق”أخبار24″.
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