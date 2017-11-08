رزق المعلم بثانوية أُبي بن كعب الاستاذ فيصل بن سيف المساعد بـمولمود اتفق وحرمه على تسميته بـ (ماجد) جعله الله من مواليد السعادة ومن حفظة كتابه وإماماً للمصلين ،
الخرج اليوم تبارك لابي سيف قدوم ماجد وجعله الله من البارين بوالديه .
رزق المعلم بثانوية أُبي بن كعب الاستاذ فيصل بن سيف المساعد بـمولمود اتفق وحرمه على تسميته بـ (ماجد) جعله الله من مواليد السعادة ومن حفظة كتابه وإماماً للمصلين ،
الخرج اليوم تبارك لابي سيف قدوم ماجد وجعله الله من البارين بوالديه .
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