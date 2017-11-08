كثفت وحدة الخدمات النسائية ببلدية محافظة الخرج جولاتها الميدانية للمراكز النسائة والمولات والتي تم فيها ضبط العديد من المخالفات للأنظمة والإشتراطات البلدية وذلك من خلال تشغيل عمالة غير مصرح وعدم حمل بطاقات صحية بالمشاغل ، وكذلك تم ضبط مواد منتهية الصلاحية والتي تشكل خطورة على إستهلاك المواطنين وتدني مستوى النظافة وسوء التخزين للمواد الغذائية وكذلك إستخدام أدوات ذات إستدعاءات طبية دون تصاريح .
هذا وبين المهندس أحمد بن محمد البكيري رئيس البلدية إستمرار تلك الحملات للتأكد مع تطبيق الإشتراطات البلدية وأهاب للمواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات بلدية او صحية من خلال الاتصال على الرقم الموحد 940 أو من خلال الحساب الرسمي للبلدية kharjmun1 .
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