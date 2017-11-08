أطلق مواطن يدعى فاروق الجريسي اسم “نيوم” على ابنته التي رزق بها أمس الثلاثاء، وذلك تيمنا بالمشروع الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقال الجريسي على صفحته على موقع “تويتر”: “الحمد لله رزقت اليوم بمولودة وتفاؤلا بها وبالمستقبل الجديد أسميتها (نيوم) الجريسي”، معربا عن شكره لكل من بارك وتمنى الخير له.
وفور إطلاقه الاسم تباينت ردود أفعال رواد مواقع التواصل على التسمية، حيث اعتبره البعض فأل خير له وأن اختيار الاسم شأن خاص به، فيما انتقد البعض الآخر التسمية كونها ليست عربية أو كونها ترجع لمشروع استثماري. وفق”أخبار24″.
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