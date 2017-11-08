أطاحت شرطة منطقة الرياض بعصابة مكونة من أربعة أشخاص، تخصصوا في سرقة المركبات وتحريف أرقام هياكلها وإعادة بيعها بمبالغ زهيدة.
وقال الناطق الإعلامي بشرطة الرياض، إن إدارة التحريات والبحث الجنائي تلقت عدداً من بلاغات سرقة المركبات، فبدأت برصد الأماكن المشبوهة ومراقبتها، وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تم الاشتباه في أربعة أشخاص (مواطن وسوادنيين ومصري) والقبض عليهم.
وأضاف الناطق أنه ثبت تورط المقبوض عليهم في عددٍ من تلك البلاغات، وبسماع أقوالهم أقروا بارتكاب 16 حادثة سرقة مركبات، حيث حرفوا أرقام هياكل بعضها وباعوها بمبالغ زهيدة، وفككوا مركبات أخرى وباعوها كقطع غيار مستعملة.
كما اعترف المتهمون بأنهم كانوا يتقاسمون الأدوار والمسروقات فيما بينهم، فتمت إحالتهم لمركز الشرطة المختص، وإبلاغ النيابة العامة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.وفق”أخبار24″.
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