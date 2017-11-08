أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في محافظة عنيزة اندلاع حريق فجر اليوم بأحد المنازل، أسفر عنه وفاة 3 أطفال.
وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة القصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل، أن مركز التحكم والتوجيه تلقى في حدود الساعة الخامسة فجرا بلاغاً عن الحادث وتحركت الفرق اللازمة للتعامل معه، مؤكدا وفاة ثلاثة أطفال، وتعرض طفل رابع لإصابات حرجة، فضلا عن إصابة الوالدين.
وقال إنه تم إحالة ملف الحريق إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات وكشف ملابساته، مشددا على أهمية اقتناء وسائل السلامة بالمنازل.
من جهة أخرى، أكدت مصادر مطلعة أن نسبة إصابة الأب بلغت 80%، فيما كانت إصابة الأم والطفل 70%.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج