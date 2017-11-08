أطلق نظام الإنذار الآلي المبكر 4 تنبيهات متقدمة بشأن مؤشرات قوية لتوقع تأثر 4 مناطق اليوم الأربعاء بتشكل سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، ما يقوي احتمال هطول أمطار في المناطق الأربع.
وشملت التنبيهات توقعات بتشكل السحب الرعدية الماطرة في منطقة مكة المكرمة، بالطائف ومكة ومرتفعات المنطقة، وستكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وذلك من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 9 مساءً.
وتضمنت التنبيهات أيضا توقعات بتشكل سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية في منطقة جازان.
وشملت أيضا تنبيهات بتأثر منطقتي عسير والباحة اليوم بالحالة الجوية المذكورة، حيث تشهدان تشكل سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية، وذلك خلال الفترة من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 9 مساءً.وفق “أخبار 24”.
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