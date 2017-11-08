استقبل محافظ الخرج الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه بديوان المحافظة اليوم الاربعاء الموافق ١٤٣٩/٢/١٩هـ مدير الشؤون الحكومية بأرامكو السعودية للمنطقة الوسطى الأستاذ خالد بن عبدالله الرميح و وكيل مدير الشؤون الحكومية بأرامكو السعودية لشؤون المناطق الاستاذ أحمد بن سعيد الغامدي و وكيل مدير الشؤون الحكومية بأرامكو السعودية للعلاقات العامة الاستاذ هشام بن محمد آل الشيخ وممثل ارامكو السعودية ورئيس شؤون المناطق الجنوبية الاستاذ عبدالمجيد بن صالح آل عبيد و ممثل ارامكو السعودية ورئيس شؤون المناطق الشمالية الاستاذ عمر بن سعد آل سليم
وفي بداية الاستقبال رحب سعادة المحافظ بهم وبالجهود التي تبذلها الشركة و بممثلي أرامكو بعد ذلك قدم الرميح والوفد المرافق التهنئة لسعادة المحافظ بمناسبة تعيينه محافظاً للخرج وتأتي هذه الزيارة من ضمن إطار تواصل ارامكو السعودية مع الادارات الحكومية والمحافظة في جميع المجالات .
وفي نهاية الزيارة قدم سعادة المحافظ شكره وتقديره لهم على تهنئتهم له سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلد المباركة أمنها وأمانها وا ستقرارها وسائر بلاد المسلمين .
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