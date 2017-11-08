نفت إدارة التعليم بالشرقية صحة ما تردد عن تسبب لقاح تطعيم في وفاة الطفل محمد خالد الصنيخ، مؤكدة أن اللقاح منح للطلاب تحت إشراف فريق متخصص تابع للشؤون الصحية، وأن التحقيق جارٍ لمعرفة تعامل المدرسة مع حملة التطعيم.
وأوضح متحدث تعليم الشرقية سعيد الباحص، أن الطفل المتوفى “6 سنوات” انتقل حديثاً للصف الأول بإحدى مدارس المنطقة، ويشير ملفه الطبي إلى أنه مصاب بمرض فقر الدم من نوع أتش “أجسام مضادة لأجسام هانز”، وهو يتابع العلاج بأحد المستشفيات، وأنه يراجع المستشفى كل 6 أشهر.
وأضاف المتحدث، أن حملة التطعيم كانت قد أجريت بالمدرسة تحت إشراف فريق متخصص تابع للشؤون الصحية، ولا توجد علاقة بين وفاة الطفل ولقاح التطعيم الذي منح لطلاب الصف الأول، مؤكداً أن تعليم الشرقية يحقق للوقوف على الإجراءات التي اتخذتها المدرسة في التعامل مع حملة التطعيم.
وكان والد الطفل الذي كان يدرس بالصف الأول، اتهم المدرسة بالتسبب في وفاة ابنه، بإخضاعه للتطعيم دون إذن أسرته، موضحاً أن ابنه شعر بآلام مفاجئة في البطن وتقيؤ، بعد 5 ساعات من تطعيمه في المدرسة، ثم توفي بمستشفى الولادة والأطفال، مضيفاً أن التقرير الطبي أثبت أن ابنه أصيب بفشل كلوي.وفق “أخبار 24”.
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