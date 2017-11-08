أوقفت شرطة محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية مواطناً ثلاثينياً، سلم نفسه بعد قتله مواطناً آخر بإطلاق النار عليه، فيما يجري استكمال الاستدلالات الجنائية للحادثة، وإشعار فرع النيابة العامة بالمحافظة.
وبحسب المتحدث الرسمي لشرطة الشرقية العقيد زياد الرقطي، فإن المختصين بشرطة محافظة الباطن باشروا عند الثامنة من مساء أمس الثلاثاء بلاغاً من المستشفى، أفاد بإسعاف مواطن ثلاثيني، إثر تعرضه لإطلاق نار، ما أدى لوفاته.
وأضاف المتحدث، أن ذلك تزامن مع قيام مواطن ثلاثيني على معرفة بالمجني عليه بتسليم نفسه للشرطة، وإقراره بأنه الجاني، وأنه قتل المجني عليه بإطلاق النار عليه بعد خلاف بينهما.
وأشار إلى أنه جرى إيقاف الجاني، ومباشرة إجراءات الاستدلال الجنائي، تمهيداً لإحالة ملف القضية والمتهم إلى النيابة العامة.وفق “أخبار 24”.
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