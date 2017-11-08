صدر قرار وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بتعيين الأستاذ مسلم بن خجيم الدوسري مصوراً في قسم العلاقات العامة بالوزارة و المصور مسلم أحد منسوبي التعليم بمحافظة الخرج .
مسلم خجيم انظم لطاقم الخرج اليوم مصوراً في عام ٢٠١١م ولازال حتى الان وتدرّج حتى أصبح مصوراً لجريدة الرياضية وقدم جهوداً كبيرة في المجال الاعلامي وزاحم أسماءاً كبيرة بالمجال إلى أن وصل لقسم العلاقات العامة بوزارة التعليم ،ولا تزال تنظره أكثر من ذلك .
الخرج اليوم تبارك لأبي خجيم وتتمنى له التوفيق والسداد .
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