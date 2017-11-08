أقام المعهد الصناعي الثانوي في الخرج دورة تدريبية في يوم الأربعاء الموافق 19/2/1439هـ بعنوان ( إعداد خطة النشاط المهني ) وذلك بمقر المعهد بمشاركة أكثر من 50 رائد نشاط بمدارس محافظة الخرج حيث قدم الأستاذ عبدالله بن محمد نيازي من الإدارة العامة لشؤون المتدربين بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .
هذه الدورة والتي تهدف إلى تدريب الحضور على طرق إعداد خطط النشاط وكيفية تطبيقها على أرض الواقع وآلية نشر الثقافة المهنية والتقنية من خلال البرامج والأنشطة والدورات التدريبية.
وبنهاية الدورة قام المشاركين بزيارة أقسام المعهد بقيادة مدير المعهد المهندس سمير بن عبدالله العسكر وبحضور مشرف النشاط بإدارة التعليم في الخرج الأستاذ محمد المطرفي والأستاذ بدر الجبرين رئيس وحدة النشاط بالمعهد الصناعي.
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