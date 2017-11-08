كشف رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، عن 3 قضايا أحيلت لهيئة الرقابة والتحقيق، سيتم الإعلان عنها قريباً.
وقال آل الشيخ في تغريدة له على حسابه في “تويتر”: “قريباً .. سيتم الإعلان عن نتائج ثلاث قضايا تمت إحالتها لهيئة الرقابة والتحقيق”.
يذكر أن رئيس الهيئة العامة للرياضة قد صرّح في وقت سابق بأن أي شخص يحوّل لهيئة الرقابة والتحقيق، فإن مستقبله الرياضي انتهى حتى لو حصل على البراءة.وفق “أخبار 24”.
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