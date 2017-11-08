فتح الهدف الرائع الذي أحرزه مختار فلاتة، لاعب المنتخب السعودي ونادي الهلال، مع الأخضر، اليوم الثلاثاء، في مواجهة لاتفيا، نقاشا ساخنا بين جمهور “الهلال” على تويتر.
وتداول الجمهور فيديو الهدف الثاني الذي أحرزه فلاتة في شباك لاتفيا، في اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين، في مدينة لشبونة ضمن استعدادات الأخضر لمونديال روسيا 2018، حيث تمكن فلاتة من تمريرة بينية من إضافة الهدف الثاني بعد أن لعب كرة ساقطة داخل شباك لاتفيا في الدقيقة 44.
وتساءل جمهور نادي الهلال كيف يظل فلاتة حبيسا لدكة البدلاء ويفضل عليه المدرب الأرجنتيني رامون دياز اللاعب المحترف ماتياس، الذي لم يقدم أي أداء جيد مع الفريق.
وكان رئيس نادي الهلال، نواف بن سعد، قد صرح مؤخرا في أحد البرامج بأن اللاعب ماتياس لم يقدم ما يشفع له بالبقاء في الفريق ولكل تبديل وقت.
وقال مغرد: “والله شيء يقهر إن لاعب مثل مختار يستبعد ولا يجلس بالدكه وماتياس يلعب”.
وأضاف آخر: “فلاته في أول ظهور له مع الأخضر هذا الموسم يسجل هدفاً رائعًا جداً، كارثة ألا يستفاد من هداف كهذا بالهلال وأن يُهدم على حساب ماتياس! في الهلال ثروة اسمها مختار”.وفق “أخبار 24”.
وترددت أنباء في الآونة الأخيرة عن نية نادي الهلال السعودي إعارة مختار فلاتة في سوق الانتقالات الشتوي المقبل، ولكن النادي نفى الأمر تمامًا، ليؤكد بقاء اللاعب ضمن صفوف الفريق، وأنه ضمن خيارات المدرب رامون دياز.
وكان الهلال قد تعاقد مع فلاتة مجانًا في صفقة انتقال حر قادمًا من الوحدة السعودي .
و يتواجد الهلال في المركز الثاني في الدوري السعودي، بفارق الأهداف عن الأهلي، برصيد 20 نقطة بعد مرور تسعة أسابيع.
يُذكر أن الهلال يستعد لمواجهة قوية أمام أوراوا ريدز الياباني يوم 18 نوفمبر المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.
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