سيطرت حالة من الجدال الواضح في الوسط العربي والفلسطيني عقب إهداء رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين قميص فريق ريال مدريد.
وحرصت إدارة نادي ريال مدريد على وضع اسم الرئيس الإسرائيلي على هذا القميص.
وأشار التلفزيون الإسرائيلي في تقرير له أن ريفلين حصل على هذا القميص في معقل فريق ريال مدريد خلال زيارة الرئيس الإسرائيلي الحالية لإسبانيا.
وسيطرت حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي الفلسطينية عقب تكريم ريفلين ومنحه قميص ريال مدريد، وأعرب الكثير من الفلسطينيين عن صدمتهم من هذه الخطوة من النادي “الملكي” الإسباني.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج