قالت مصادر إن النيابة العامة طالبت بمعاقبة الشاب الذي هدد عن طريق تطبيق “سناب شات” بحرق كل سيدة تقود السيارة، بالحبس 5 سنوات وتغريمه 3 ملايين ريال أو بإحدى العقوبتين، وذلك بعد إحالته الأسبوع الماضي للمحكمة.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ “عكاظ”، أن النيابة طالبت بتطبيق العقوبة الواردة في الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، بعد اتهام الشاب ببث ما من شأنه المساس بالنظام العام.
وكان الشاب قد ظهر في مقطع فيديو عبر تطبيق “سناب شات” هدد فيه أي امرأة تقود سيارتها بأنه سيحرقها هي وسيارتها، قبل أن تلقي الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية القبض عليه وتحيله للنيابة العامة.
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