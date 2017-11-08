تداول مغردون على موقع “تويتر” على نحو واسع، صورة مؤثرة لأمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، خلال تواجده في جنازة الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير.
وأظهرت الصورة الأمير خالد الفيصل جالساً في صمت، وتبدو على وجهه علامات الحزن والألم على فراق ابن عمه، في مشهد لقي تعاطفاً كبيراً من المغردين.
يذكر أن مئات المصلين يتقدمهم الأمير مقرن وعشرات الأمراء قد أدوا صلاة الجنازة على الأمير منصور بن مقرن أمس (الثلاثاء)، في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج