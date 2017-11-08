تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صورة لبطاقة أمين منطقة عسير الراحل، المهندس صالح عبد الله صالح القاضي، وهي محترقة الأطراف، عثر عليها في موقع حطام الطائرة المروحية المنكوبة.
يُشار إلى أن طائرة مروحية كانت تقل نائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن وعدداً من المسؤولين بينهم أمين المنطقة المهندس القاضي تحطمت وسقطت في محمية ريدة يوم الأحد الماضي، وتوفي جميع مَن كانوا على متن الطائرة.
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