كشف والدا التوأم السيامي السوداني “جود وجنى”، عن مشاعرهما بعد نجاح عملية الفصل التي أجريت بتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وإشراف المستشار بالديوان الملكي الدكتور عبدالله الربيعة الأحد الماضي.
وقدم والد التوأم مهند عبدالباسط في لقاء له مع “القناة السعودية”، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيراً إلى أن توجيه ولي العهد بإجراء العملية كان له دور كبير في إزالة الخوف لديه وزوجته من مستقبل طفلتيهما.
وأضاف أن فرحتهما لم تكتمل بعد علمهما أن أول طفلين لهما توأم سيامي، إلا أن الأمر الملكي واهتمام الأمير محمد بن سلمان بتقديم الرعاية الخاصة لهما أكمل فرحتهما.
من جانبها، قالت والدة التوأم إنها كانت سعيدة للغاية بعد علمها بحملها في توأم، لكنها صدمت بعدما علمت أنهما توأم سيامي، خاصة وأنهما كانتا ملتصقتين من ناحية الصدر وربما يكون القلب بينهما مشتركاً، ووجود احتمالية بعدم استمرار الحمل أو صعوبة حياتهما بعد الولادة، إلا أن الأمر الملكي برعايتهما وإجراء عملية فصل لهما، أدخل السرور على قلبها.وفق “أخبار 24”.
جدير بالذكر أن الزميل مهند عبدالباسط مختار والد التوأم جود وجنى، هو أحد منسوبي شركة “أرقام” المالكة لموقع “أخبار 24”.
أ. مهند مختار – والد جنى وجود#ولي_العهد أذهب عنا الخوف من المستقبل.#صباح_السعودية#فصل_التوأم_السيامي_السوداني pic.twitter.com/L7i2y53mu1
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) November 7, 2017
والدة جنى وجود في حديث عن شعورها تجاه حملها بتوأم سيامي.#صباح_السعودية#فصل_التوأم_السيامي_السوداني pic.twitter.com/xXnOBNPjm9
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) November 7, 2017
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