أظهرت صورة متداولة الأمير أحمد بن عبدالعزيز مع أخيه الأمير مقرن بن عبدالعزيز وابن أخيه الأمير محمد بن نايف، خلال صلاة الجنازة على الراحل منصور بن مقرن نائب أمير منطقة عسير بجامع الإمام تركي بالرياض أمس (الثلاثاء).
وظهر الأمير أحمد في الصورة يواسي أخاه الأمير مقرن في وفاة ابنه، قبل أن ينحني الأمير مقرن لتقبيل يديه، في لحظة مؤثرة، فيما ظهر من خلفهما الأمير محمد بن نايف.
يذكر أن الأمير منصور بن مقرن نائب أمير عسير قد توفي الأحد الماضي، بعد سقوط الطائرة المروحية التي كانت تقله مع مسؤولين آخرين، خلال جولة تفقدية على مشاريع بالمنطقة.وفق “أخبار 24”.
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