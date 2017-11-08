كشف تقرير تليفزيوني مصور، عن ردود فعل مواطنين في الرياض حول توقيف عدد من الأمراء ووزراء حاليين وسابقين في وقت متأخر يوم السبت الماضي للتحقيق معهم في قضايا فساد تشمل الرشوة والاختلاس وغسل الأموال واستغلال النفوذ.
وعبّرت المواطنة سارة سلطان (27 عاماً)، وهي تعمل في القطاع المصرفي بحسب التقرير الذي نشرته “CNNعربية”، عن فخرها بما اتخذته حكومة خادم الحرمين الشريفين من قرارات اعتقال بحق مسؤولين كبار وأمراء بداعي الفساد، مشيرة إلى أن هذا الأمر طمأن المواطنين وجعلهم يشعرون بأنه لم يعد هناك فروقات بين المواطنين والمسؤولين الكبار في الدولة، على حد قولها.
من جانبه، أكد المواطن، لؤي العامري الذي يبلغ من العمر 42 عاماً، أن هذه القرارات تعتبر لحظة تاريخية في عمر الوطن، بعد أن وصلنا لهذا المستوى الكبير من الشفافية، لنثبت للعالم أجمع بأنه لا أحد فوق القانون، معبراً عن فخره وسعادته بهذه القرارات، ومشيراً إلى أنها المرة الأولى التي تواجه فيها الدولة الفساد، واصفاً ما حدث بالثورة الفكرية والتاريخية لإرسال رسالة للعالم مؤداها “أننا قادمون”.وفق “أخبار 24”.
من جهتها، قالت المواطنة، جوهرة تركي وهي صيدلانية في أحد المستشفيات في المملكة: “بالنسبة لما حدث مؤخراً في الأيام الماضية كان في الواقع مفاجأة بالنسبة لحجم الأسماء المعلن عنها، وما اتخذته الحكومة من قرارات قوية غير مسبوقة”.
وهو أيضاً ما عبر عنه المواطن، عبدالرحمن العثمان (39 عاماً)، مؤكداً أن هذه الخطوة تدل على جدية الدولة في محاربة الفساد وتحقيق مبدأ العدالة على الجميع دون استثناء.
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