كشف عضو مجلس الشورى عبدالعزيز المتحمي شقيق محافظ محايل عسير محمد المتحمي، أنه كان من المقرر أن يتواجد مع أخيه ونائب أمير منطقة عسير على الطائرة المنكوبة التي سقطت الأحد الماضي وتوفي جميع من كانوا بها.
وأوضح المتحمي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه كان مدعواً للقيام بهذه الجولة التفقدية التي قام بها نائب أمير منطقة عسير الراحل منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، لكنه اعتذر في اللحظة الأخيرة بسبب ظروف خاصة.
وبين أن تفقد محافظة محايل عسير لم يكن ضمن خطة الأمير منصور ولم يكن لها علاقة بجولته، لكن الأقدار شاءت أن تشملها جولته وتسقط الطائرة هناك.وفق “أخبار 24”.
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