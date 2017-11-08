أوقفت شرطة مكة أمس (الثلاثاء)، 6 أشخاص ادعوا أنهم رجال أمن وقاموا بدخول منزل مقيم وسلب 30 ألف ريال تحت التهديد بسلاح ناري (مسدس) في محافظة جدة.
وصرّح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، بأن مركز الكندرة بشرطة محافظة جدة تلقى بتاريخ ١٤٣٨/٣/٥ بلاغاً من مقيم يدّعي قيام 6 أشخاص بالدخول لمنزله بعد ادعائهم أنهم رجال أمن، أحدهم يرتدي بدلة تشبه لباس رجال الأمن وبيده مسدس؛ حيث سلبوا منه مبلغ (30,000) ألف ريال.
وأكد أن شعبة التحريات والبحث الجنائي تمكنت من تحديد هوية المتهمين وضبطهم تباعاً؛ حيث تبين أنهم أربعة من الجنسية العربية ومواطن وأفريقي قاموا بالاشتراك في عملية السلب بعد تشكيل عصابة لذلك.
وأكد القرشي أنه بتفتيش منزل أحدهم ضُبط السلاح المستخدم و(12) طلقة نارية؛ حيث تم إيقافهم لاستكمال إجراءات الاستدلال ومعرفة علاقتهم بالقضايا المماثلة لأسلوبهم تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة.وفق “أخبار 24”.
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