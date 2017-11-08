رصدت عدسة صحيفة الخرج اليوم عدد من لصوص الرمال بمنطقة الرحمانية غرب محافظة الخرج وهم ينقلون الرمال بدون تصاريح – ويقوم عليها جالية عربية مشهورة بهذه المهنة – مشوهين للطبيعة البكر في المنطقة ، ومخلفين آثار سيئة وخطيرة على الطبيعة والانسان .
ضاربين بتوجيهات (إمارة) محافظة الخرج والتي أوقفت مثل هذه التصرفات في وقت سابق .
يذكر أن العمالة المتواجدة وبعد مشاهدة عدسة المصور وسؤاله عن التصاريح تم تفرقهم ومغادرتهم للموقع رغم كثرتهم .
هذا ويجب ايقافهم عن صنيعهم واخذ الاجراءات اللازمة حيال ذلك .
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