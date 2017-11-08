يعلن تعليم الخرج ممثلاً في الشؤون التعليمية عن انطلاقة مشروع تحدي القراءة العربي ؛لذلك يُهيب بجميع مدارس المحافظة الاشتراك في المسابقة والتسجيل في الموقع.
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تعليم الخرج يعلن عن انطلاقة مشروع تحدي القراءة العربي
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