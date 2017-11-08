رصدت عدسة الخرج اليوم مشهدا للشيخ ظافر بن جمعان القحطاني بعد انتقاله من تبوك للخرج ، استطاع بعد توفيق الله معالجة شاب كان مقعدا لمدة اربعة اشهر بسبب عين اصابته حيث كان لاعب كرة قدم مميز .
يذكر أن الشاب ع.الشهراني والذي استطاع الخروج من عند الشيخ سيرا على الاقدام بعد معاناة مع الكرسي المتحرك والذي تبرع به لمراجعي الشيخ ، وهو يبكي من شدة الفرح .
الخرج اليوم التي التقت باصدقاء الشهراني وعرفوا منه حجم المعاناة وحجم فرحهم بعودته .
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