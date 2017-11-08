يُعد فني الطائرات وكيل رقيب عبدالله علي حدادي، 28 عاما، أصغر فقيد بين ضحايا الطائرة التي سقطت وعلى متنها نائب أمير منطقة عسير، الأمير منصور بن مقرن وعدد من المسؤولين.
وودّع حدادي والدته وبعضا من أقاربه قبل الصعود للطائرة المنكوبة، مخبراً إياهم بأنه سيكون مع نائب أمير المنطقة في جولته، قبل أن ينشر فيديو يظهر الاستعدادات الأخيرة قبيل إقلاع الطائرة.
وسبّب خبر وفاته صدمة لعائلته ووالدته، كما أشار إخوته وأقاربه، حيث يُعد مقربا من أمه الذي يهتم بها ويرعى شؤونها، مؤكدين أنهم سمعوا بالخبر أولا من الإنترنت.
ووُلد حدادي عام 1410هـ بمحافظة حفر الباطن، وانتقل إلى خميس مشيط بعمر الرابعة عشرة، وأكمل دراسته المتوسطة والثانوية بخميس مشيط، ثم التحق بمعهد طيران القوات البرية بالقصيم، ليكمل بعدها دورة عسكرية لمدة عام بالولايات المتحدة الأميركية. وفق”أخبار24″.
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