أدى المئات من المصلين صلاة الجنازة على نائب أمير منطقة عسير منصور بن مقرن، اليوم (الثلاثاء)، في جامع الإمام تركي بن عبدالله الكبير.
وشيع الجنازةَ المصلون، يتقدمهم والد الفقيد، الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وكذلك الأمير أحمد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن نايف، وأمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، وعدد كبير من الأمراء والمسؤولين.
يُذكر أن الأمير منصور بن مقرن توفي في حادث تحطم طائرة مروحية كانت تقله برفقة عدد من المسؤولين، بينهم محافظ محايل عسير. وفق”أخبار24″.
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