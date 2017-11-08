التقطت كاميرات المصورين لقطتين للأمير مقرن بن عبدالعزيز أثناء الصلاة على جنازة ابنه وتشييعها اليوم (الثلاثاء)، تختزلان شعور الحزن والفقد الذي اعتراه بعد وفاة ابنه نائب أمير عسير الأمير منصور.
وظهر الأمير مقرن في المسجد جالسا على كرسي في انتظار الصلاة على جثمان ابنه، ومرة أخرى أثناء الشروع في دفنه، متأثرا بالحادثة.
كما أظهر مقطع فيديو مشاركته في عملية الدفن وحرصه على أن ينثل حفنة من التراب على قبر ابنه.
يُذكر أن جموعا حاشدة من الأمراء والمسؤولين أدت الصلاة عصر اليوم (الثلاثاء) على جثمان الأمير منصور بن مقرن ومرافقيه، الذين توفوا في حادثة تحطم مروحية كانت تقلهم.
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