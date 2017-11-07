أصدرت المديرية العامة للسجون بيانا توضيحيا، اليوم الثلاثاء، تعلق فيه على ظهور أحد السجناء في مقطع فيديو يتظلم من أسباب توقيفه.
وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام للمديرية، أن السجين الذي في الفيديو مواطن موقوف بسجن محافظة الليث التابعة لمنطقة مكة المكرمة ، منذ تاريخ ١٤٣٨/٦/٢٣ على أثر اتهامه في قضية تهديد بالسلاح.
وأضافت أن قضيته منظورة لدى قاضي محكمة الليث، وقد تم تمكين النزيل من حضور جميع الجلسات المقررة شرعا للنظر في قضيته.
وبيّنت المديرية أن ناظر القضية أشار إلى أنها ما زالت قيد النظر شرعا، منوهةً إلى أن النزيل المذكور لديه قضيتان أخريان داخل السجن، الأولى مضاربة مع نزيل، والثانية تعدٍ لفظي على أحد رجال الأمن، ومؤكدة أن القضايا أحيلت جميعها للمحكمة الشرعية المختصة.
وأكدت أنه يجري متابعة القضايا والتعقيب عليها من قبل إدارة السجن بصفة مستمرة حسب التعليمات، حيث يتم التعقيب على قضايا النزلاء كل 15 يوما، كتابيا وشخصيا، من قبل مندوبين عن إدارة السجون. وفق “أخبار24”.
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