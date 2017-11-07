نشر ابن محافظ محايل عسير، سعود بن محمد المتحمي، عدة تغريدات مؤثرة على حسابه الرسمي عبر “تويتر” ينعي فيها والده الذي استشهد في حادثة سقوط طائرة عسير التي كانت تقل نائب أمير المنطقة، كاشفا عن رسالة من أحد ركاب الطائرة المنكوبة يثني فيها على والده.
ونعى الابن والده بتغريدة قائلاً: “الحمد لله أولاً وأخيراً وإنا لله وإنا إليه راجعون، استشهد والدي رحمه الله مع الأمير منصور بن مقرن ، عاش شامخاً واستشهد في سبيل الله ثم لوطنه “.
وتابع سعود بتغريداته مؤثرة: “استودعتك الله يا حبيبي الذي لا تضيع ودائعه موعدنا جنّات عدن، نام قرير العين يابوي كرمك وبيتك مفتوح للقاصي والداني مثل ما كان، ودعناك الله”.
ونشر الابن صورة لوالده قبيل صعوده الطائرة معلقا عليها قائلاً: “انتهت بعد هذه الصوره أجمل أوقاتي في الحياة، فقد الأب كسر الظهر فكيف بأب مثل محمد سعود المتحمي رحمك الله يا حبيبي وقلبي يابوي” .
وكشف سعود عن رسائل بينه وبين صديقه الملازم أول محمد الشهراني الذي توفي أيضا في الحادث الأليم، ويؤكد له عبر تلك الرسائل أنه قابل والده برفقة نائب أمير منطقة عسير في محافظة البرك، مثنيا عليه.
من جهته، أكد الابن الثاني لمحافظ محايل عسير، ويدعى سلمان بن محمد المتحمي، أنه لا يقبل “العزاء” في والده، مشددا على أنه سيقبل “التبريكات” فيه رحمه الله، فهو الشهيد. وفق”أخبار24″.
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