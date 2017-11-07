رُزق مدير عام جامعة الجوف إسماعيل بن محمد البشري، صباح اليوم (الثلاثاء)، بمولودين سمّاهما “محمد وأحمد”، تيمنًا بأخويهما اللذين لقيا حتفهما في حادث مروري في المنطقة الشرقية.
وغرّد البشري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: رزقت قبل قليل بمولودين “محمد وأحمد”، فالحمد لله على ما أخذ ، والحمد لله على ما أعطى ، حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه.
وكان مدير جامعة الجوف البشري قد فُجع بفقد 5 أبناء قبل 3 أعوام مضت في حادث مروري بالمنطقة الشرقية.وفق”أخبار24″.
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