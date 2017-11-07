صور مواطن مقطع فيديو يُظهر “حمارا” يخرج من باب بلدية الدلم، ووصفه بأنه أحد موظفي البلدية، الأمر الذي أثار حفيظة المسؤولين فيها.
وأظهر المقطع الذي قام المواطن بنشره الحمار وهو يخرج من البوابة الرئيسية لبلدية الدلم معلقا عليه بصوته قائلاً: “هذا الموظف يخرج من البلدية”.
من جهته، رفع رئيس البلدية المهندس سليمان بن عبدالله العايد، وفق ما أكدته مصادر، شكوى رسمية لمحافظ الدلم ضد المواطن، يتهمه فيها بتصوير مبنى البلدية أثناء دخول الحمار ووصفه بأنه أحد الموظفين.
وطالب رئيس البلدية المحافظ بتوجيه الجهات المختصة لمحاسبة هذا المواطن على فعلته، مشيرا إلى أن “البلدية” تنوي رفع قضية رسمية لدى الجهات القضائية لمقاضاة المذكور شرعا. وفق”أخبار24″.
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