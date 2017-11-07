وثق مقطع فيديو، حادثة اقتحام سيارة محل ملابس رجالية في جدة، فيما أكد أحد المتجمهرين أن قائد المركبة سيدة.
وأظهر مقطع الفيديو سيارة دفع رباعي وقد اقتحمت محلا يبيع ملابس، فيما يحاول سائق أن يخرجها من الباب والرجوع للخلف بعد أن حطّمت المركبة أبواب المحل.
وأبان المقطع حديثاً بين المتجمهرين حول الحادثة، ليؤكد أحدهم أن قائد المركبة المتسببة في الحادث سيدة، فيما شكك آخرون في احتمالية ذلك. وفق”أخبار24″.
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