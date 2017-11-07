تمكّنت محافظة شرطة حفر الباطن مؤخرًا من القبض على وافد عربي، بعد ثبوت احتياله ببيع ساعات مقلدة على أنها أصلية، وذلك بعد تلقيها عدة بلاغات من مواطنين.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، اليوم (الثلاثاء)، أن شرطة المحافظة تلقت عدة بلاغات بالتعرض للنصب والاحتيال من وافد عربي أربعيني، قام ببيع ساعات مقلدة لهم على أنها أصلية، بينما لا تتجاوز قيمتها الفعلية 100 ريال.
وتفاوتت المبالغ المالية التي حصل عليها الوافد المخالف نتيجة نصبه على المبلغين ما بين ٥٠٠٠ ريال و٢٥٠٠٠ ريال، وتم ضبطه وإحالته وأوراق القضايا المتورط بارتكابها لفرع النيابة العامة بالمحافظة.وفق”أخبار24″.
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بلاغات متضررين تقود للقبض على وافد محتال يبيع ساعات مقلدة بمبالغ تصل إلى 25 ألف ريال في حفر الباطن
بلاغات متضررين تقود للقبض على وافد محتال يبيع ساعات مقلدة بمبالغ تصل إلى 25 ألف ريال في حفر الباطن
الخرج اليوم - محمود سليمان:
تمكّنت محافظة شرطة حفر الباطن مؤخرًا من القبض على وافد عربي، بعد ثبوت احتياله ببيع ساعات مقلدة على أنها أصلية، وذلك بعد تلقيها عدة بلاغات من مواطنين.
تمكّنت محافظة شرطة حفر الباطن مؤخرًا من القبض على وافد عربي، بعد ثبوت احتياله ببيع ساعات مقلدة على أنها أصلية، وذلك بعد تلقيها عدة بلاغات من مواطنين.
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