أعلن الحساب الرسمي لحملة تشجير الخرج مساء هذا اليوم الثلاثاء الموافق 1439/2/18هـ عن أخذ موافقة بلدية محافظة الخرج لإنطلاق الحملة بشعار ( يلا نشجر الخرج ) حيث تم إجراء اتصال هاتفي مع المتطوع الأستاذ مشعل العنزي القائم على حملة تشجير الخرج وأفاد بأنه تم الإجتماع مع مساعد رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس / متعب بن سعيد آل قعيد مساء هذا اليوم وتم خلال الإجتماع شرح خطة سير الحملة من عدة نواحي من تسليط الضوء على وقت إنطلاقها والشوارع المستهدفة بالتشجير والآلية التي سيتم العمل بموجبها لإستقبال وقبول المتطوعين وأخذ الموافقة التامة من قبل بلدية محافظة الخرج
وأكد “العنزي” خلال الإتصال معه بأنه لم يتبقى على المرحلة الأخيرة إلا فقط الإجتماع مع سعادة محافظ الخرج الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي والجهات الداعمة لتلك الحملة مطلع الأسبوع القادم بإذن الله وعقب ذلك سيتم كشف موعد إنطلاق الحملة وأسماء الجهات الداعمة لها.
يذكر بأن حملة تشجير الخرج قد أنهت الكثير من الإستعدادات والإجراءات اللازمة والمتطلبة لإنطلاقها بمدة زمنية قصيرة كانت حوالي ” العشرون يوماً ” وذلك بجهود فردية من الاستاذ مشعل العنزي الطالب في جامعة الأمير سطام .
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