استرد الإنتربول السعودي مطلوبا هندي الجنسية بعد مغادرته المملكة بطريقة غير نظامية إثر اختلاسه من إحدى الشركات العاملة بالمملكة.
وكان الإنتربول السعودي قد تلقى بلاغاً عن مغادرة المدعو (م .أ) من الجنسية الهندية بطريقة غير نظامية على إثر اختلاسه من إحدى الشركات العاملة بالمملكة وتمكن من الفرار قبل اكتشاف أمره.
وبعد ملاحقته ومتابعته دوليا من قبل الإنتربول السعودي تم القبض عليه واسترداده للمملكة بتاريخ 5 / 2/ 1439هـ الموافق 25/ 10/ 2017م. وفق”أخبار24″.
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