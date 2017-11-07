قررت وزارة البيئة والمياه والزراعة، السماح لأصحاب المزارع ببناء شاليهات سياحية على أراضيهم واستثمارها وتغيير نشاطها لتحقيق دخل مالي.
وأوضح المهندس محمد العبد اللطيف؛ مدير عام مشروع إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في الوزارة، وفقا لـ”الاقتصادية” إنه يمكن للمزارع تغيير منتجه الزراعي والتحول إلى الاستثمار الصناعي مثل صناعة الأعلاف أو الاستثمار في مشروعات الدواجن.
وحول المنتجات الزراعية الزائدة عن حاجة السوق، أشار إلى أنه سيتم العمل على تحديد زراعة المحاصيل بناء على الميزة النسبية للمناطق، ولن يسمح مستقبلا للمواطنين بزراعة أي منتج إلا بسجل وترخيص يحدد من خلاله نوع الزراعة والمساحة.
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