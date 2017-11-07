وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض اليوم الثلاثاء، على تطبيق أحكام “اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية وفقاً لأحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها.
وجدد المجلس إدانة المملكة واستنكارها لإطلاق المليشيا الحوثية المسلّحة صاروخاً بالستياً باتجاه الرياض، مؤكداً أن هذا العمل العدائي والعشوائي يثبت التورط الإيراني بدعم الحوثيين بقدرات نوعية، ويعد عدواناً صريحاً يستهدف دول الجوار والأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم، مع التشديد على حق المملكة في الدفاع الشرعي عن أراضيها وشعبها. وفق”أخبار24″.
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