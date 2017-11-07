أدى حادث تحطم طائرة مروحية كانت تقل نائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن إلى وفاته وجميع مَن كانوا على متن الطائرة.. ونتعرف فيما يلي على المسؤولين والعسكريين الذين رافقوا الأمير خلال جولته التفقدية التي انتهت بسقوط الطائرة.
وكان على متن الطائرة إلى جانب الأمير منصور كلٌّ من: وكيل إمارة منطقة عسير سليمان الجريش، ومحافظ محايل عسير محمد سعود المتحمي، وأمين منطقة عسير صالح القاضي، وخالد بن حميد رئيس المراسم، وفهد الفرطيش مدير مديرية الزراعة بعسير، ومرافقي الأمير العقيد سعود السهلي والنقيب عبدالله الشهري، إضافةً إلى قائدي الطائرة النقيب طيار نايف الربيعي والملازم أول طيار محمد الشهراني، وفني الطائرة وكيل رقيب عبدالله حدادي. وفق”أخبار24″.
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