في هذا اليوم الثلاثاء ١٨ / ٢/ ١٤٣٩ عقد مجلس صلح في محافظة الدلم بين عبدالمحسن الدهمي وفهد بن درام العجمي وقد انتهى مجلس الصلح بتنازل الطرف الاول عن الطرف الثاني لوجه الله عز وجل بدون قيد ولا شرط بحضور الشيخ عامر بن حزام بن معضد ال خرصان رئيس مركز الرفيعة والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي والشيخ فلاح بن خالد ابن مجحود ال العرجاء والشيخ فلاح بن جروان بن مرهان ال عبدان والشيخ خلف بن محمد المطرفي العنزي والشيخ عبدالرحمن بن فهد الجميع .
وبهذه المناسبة رفع الشيخ عامر بن حزام الشكر لله عز وجل ثم للقيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وسمو وزير الداخلية وسمو أمير منطقة الرياض وسمو نايبه حفظهم الله .
كما أثنى الشيخ عامر على جهود سعادة محافظ الدلم وسعادة مدير شرطة المحافظة العقيد خالد بن محمد الخالدي ومدير التحقيق في الشرطة النقيب عبدالله بن ضيف الله المطيري وأعيان القبايل الحاضرين وأطراف القضية في إتمام هذا الصلح ، ودعا الشيخ ابن خرصان الله أن يديم نعم التوحيد والإيمان والأمن والأمان على بلادنا في ظل حكومة خادم الحرمين وولي عهده الأمين رعاهما الله .
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج