أكد الإعلامي الرياضي محمد الناصر، أنه كان من المفترض على إدارة نادي الشباب، برئاسة طلال آل الشيخ، إعلان كافة القضايا والديون التي يعاني منها الليوث.
وقال محمد الناصر: إن أعضاء شرف الشباب والإدارات السابقة بالإضافة إلى الإدارة الحالية المكلفة جميعهم شريكون فيما يمر فيه النادي حاليًّا من أزمات مالية.
وتابع المحلل الرياضي، أنه لولا تدخل تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، أمس وتكفله بدفع غرامة المدرب السابق البرتغالي باتشيكو، لكان الشباب في وضع لا يحسد عليه.
وواصل أنه كان يتوقع أن يكون طلال آل الشيخ أكثر شجاعة ويكمل الموسم حفاظًا على نادي الشباب، موجهًا في الوقت نفسه نداءً لجميع رجالات الشباب للوقوف مع النادي في هذه الظروف الصعبة. وفق”أخبار24″.
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