منيت النجمة البولندية يوانا إندجيتشيك، بطلة العالم للفنون القتالية، بهزيمة ساحقة أمام متحديتها الأمريكية روز نامايوناس، في النزال الذي جمعهما، اليوم الأحد، ضمن دورة (UFC 217).
ودخلت البطلة البولندية الحلبة، بسجل خال من الهزائم ومرشحة فوق العادة للفوز، لكنها تلقت ضربة قوية مع الدقيقة الثالثة من الجولة الأولى، وسقطت على إثرها على أرض الحلبة، وانهالت عليها منافستها بالضربات المبرحة، الأمر الذي دفع بالحكم إلى إيقاف النزال، معلنا عن فوز الأمريكية بالضربة الفنية القاضية.
وتجرعت يوانا إندجيتشيك (30 عاما)، مرارة الهزيمة الأولى في مسيرتها، بعد 14 انتصارا متتاليا، منه خمس مرات دافعت عن اللقب. وفق”أخبار24″.
بينما حققت روز نامايوناس (25 عاما)، انتصارها الثامن، مقابل ثلاث هزائم، حتى الآن، في مسيرتها الاحترافية.
شاهد.. هزيمة مدوية لبطلة العالم للفنون القتالية! pic.twitter.com/Q2uPSqR8jY
— فيديوهات #سبورت24 (@DzNasreddine) 7 novembre 2017
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