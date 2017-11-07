علمت مصادر «الجزيرة» أن شركة صلة الرياضية اقترحت على إدارة نادي الهلال سعر 65 ريالاً للتذاكر الموحدة بذهاب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا الياباني. وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل إدارة نادي الهلال التي تحاول ألا يزيد سعر التذكرة الموحدة عن 50 ريالاً كحد أقصى.
وينتظر اجتماع إدارة شركة صلة مع إدارة نادي الهلال اليوم على أن يتم من خلاله وضع النقاط على الحروف، وأن يتم الإعلان الرسمي خلال الأيام القليلة المُقبلة بخصوص آلية طرح التذاكر والإعلان عن أسعارها بجميع الفئات. وفق”أخبار24″.
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