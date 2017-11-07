نفى مصدر هلالي ما تم تداوله هذه الأيام عن رغبة مدرب الفريق رامون دياز مغادرة النادي بعد الفراغ من نهائي دوري أبطال آسيا الشهر الجاري، وقال المصدر « دياز مدرب محترف ويحترم عقده الذي ينتهي الموسم الجاري مع إضافة بند تمديد لموسم آخر، وغيابه هذه الأيام لظروف خاصة».
هذا وسيلحق دياز بمعسكر الفريق في أبوظبي غدًا الأربعاء وسيبدأ مهامه بالحصص التدريبية المقامة هناك وحتى العودة إلى الرياض، وكان دياز قد أوكل مهمة التدريب خلال اليومين التي إلى مساعده إيمليانو دياز.
وكان الفريق الهلالي قد افتتح أولى حصصه التدريبية في معسكره الخارجي أمس حيث تركزت على جوانب بدنية ولياقية، وسيواصل الفريق تدريباته مساء اليوم على ملعب بني ياس. وفق”أخبار24″.
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