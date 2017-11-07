سخر لاعب تشيلسي الإنجليزي، البلجيكي إيدين هازارد، من فريق مانشستر يونايتد، بعد فوز فريقه على “الشياطين الحمر”، بصورة نشرها عبر حسابه على إنستغرام.
ونشر اللاعب البلجيكي صورة على إنستغرام وهو يقوم باصطحاب كلبيه في إحدى حدائق لندن، مرفقة مع صور من مباراته أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.
وقال هازارد: “وظيفيتي اليومية الأخرى كانت أسهل علي من لقاء مانشستر يونايتد”.وكان تشيلسي حقق فوزاً ثميناً على على مانشستر يونايتد في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد الماضي، بهدف سجله المهاجم الإسباني ألفارو موراتا. وفق”أخبار24″.
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