قالت مصادر مطلعة، إن العمل متواصل بملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام لتجهيز الـ 4500 مقعد خاص بالعائلات، مشيرة إلى أنه سيتم عزلها عن بقية المدرجات بجدار زجاجي.
وأوضحت المصادر، وفقا لـ”مكة”، أن جاهزية مقاعد ملعب الأمير محمد بن فهد ستكتمل بداية يناير المقبل، بالتزامن مع الجولتين الأولى والثانية من الدور الثاني للدوري السعودي للمحترفين.
وأشارت إلى أن هذه المقاعد ستتوفر، وفقا لضوابط محددة، بدءا من الدخول من البوابات الخارجية حتى الجلوس في المقعد.
ورصدت المصادر 7 مزايا للمقاعد، أولها أنه ستكون في الدرجة الأولى يمين ويسار المنصة الرئيسة، وستعزل عن بقية المدرجات بزجاج عازل وبوابات داخلية مستقلة، وسيتم تقسيمها إلى جزأين يمين ويسار المنصة الرئيسة، ونصيب كل فريق في طرفي المباراة سيكون 2250 مقعدا، كما ستخصص بوابتان من بوابات الملعب الخارجية لدخول العائلات فقط، وسيتم توفير خدمات متكاملة بينها دورات مياه وكافتيريا، كذلك توفير طاقم إشرافي خاص.
يأتي ذلك بعد إعلان رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، السماح بدخول العائلات إلى الملاعب وفقا للضوابط، بداية مطلع عام 2018، وأنه سيتم تأهيل ثلاثة ملاعب لتكون جاهزة لدخول واستقبال العائلات.
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