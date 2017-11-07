ضبطت وكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مدرستين أهليتين، ارتكبتا ست مخالفات لقرار التوطين ولنظام العمل، وغرمتهما مبلغ 1.831 مليون ريال.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل أن التجاوزات التي ارتكبتها المدرستان تمثلت في: توظيف المرافقين دون الحصول على تصريح ساري المفعول، وعدم دفع الأجور في موعد استحقاقها.
وأضاف أن الوزارة ضبطت 75 عاملة مخالفة من جنسيات مختلفة في المدرستين يعملن في مهن مقصورة على السعوديات، كما رصدت مخالفات على الموقعين ذاتهما لتأخرهما في دفع أجور 32 عاملة سعودية. وفق”أخبار24″.
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